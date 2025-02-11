埼玉県は１１日、八潮市で県道が陥没してトラックが転落した事故を受けて、１月２８日から、県内１２市町の約１２０万人に対して行ってきた下水道利用の自粛要請を１２日正午に解除すると発表した。上流域で行っている河川への緊急放流や応急措置として設置したバイパス管などで、陥没現場に流れ込む下水の流量を減らせると判断した。県はトラック運転手の捜索の妨げになっていた下水の流量を減らすため、上流域の住民に洗濯