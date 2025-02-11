高齢化社会において、富裕層はより快適な老後を追求するため、高級老人ホームを選ぶケースが増えています。しかし、高額な費用を払い、充実したサービスを受けられるはずの施設で、なぜ孤独や悩みを抱える人がいるのでしょうか。本記事では、FP相談ねっと・認定FPの小川洋平氏が老人ホーム選びの注意点を解説します。まるで高級ホテルのような「高級老人ホーム」都内で暮らす花田美智子さん（仮名／75歳）は、長年連れ添った夫の死