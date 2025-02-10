全国銀行協会（全銀協）は、２０２５年度に就任する次期会長に三菱ＵＦＪ銀行の半沢淳一頭取（６０）をあてる方向で調整に入った。週内にも開催する理事会で内定する見通し。半沢氏の就任は３年ぶり２回目で、任期は１年を予定している。全銀協の会長は、三菱ＵＦＪ銀、三井住友銀行、みずほ銀行の３メガバンクや各行の持ち株会社のトップが１年交代で務める慣例となっている。現在は三井住友銀の福留朗裕頭取（６２）が務めて