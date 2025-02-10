Xユーザー「水棲生物」さんが2月5日に投稿したのは、取っ手の部分からポキッと折れたフライ返しの写真。一見すると何の変哲もない写真に見えますが、なんと22万件ものいいねが付くなど、大きな注目を集めています。いったいなぜ……？【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】このフライ返し、実は水棲生物さんが17年前に、一人暮らしを始める際に100円ショップで何となく手に取り購入したものなのだそう。その物持ちの