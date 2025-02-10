給湯器の設置や販売などを手掛ける「キンライサー」が１０日、公式Ｘ（旧ツイッター）を更新し、７日にフジテレビのＣＭ放送を再開したことを受けて、同社に寄せられた一部憶測を完全否定した。同社は「ＣＭの再開に関して、先日のコメントでもお伝えした通り、さまざまなご意見があるのは承知しております。多くのご意見をいただいているところではございますが、以下の２点については明確に否定させていただきます」と発表し