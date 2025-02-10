◇米男子ゴルフツアーフェニックス・オープン最終日（2025年2月9日アリゾナ州TPCスコッツデール＝7261ヤード、パー71）19位から出た松山英樹（32＝LEXUS）は3バーディー、2ボギーの70で回り、通算9アンダーで25位だった。1番は第2打がグリーンを外れたが、アプローチでピン側に寄せワンでしのぎ、2番で6メートルのパットを決めてバーディーを先行させた。その後はパーを並べて前半で一つ伸ばして折り返した。不運に