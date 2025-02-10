北海道・苫小牧警察署は2025年2月9日、暴行の疑いで自称・苫小牧市在住の男（54）を現行犯逮捕しました。男は9日午後3時すぎ、苫小牧市木場町の商業施設で、苫小牧市に住む男子中学生（13）の頬を手で殴った疑いが持たれています。男子中学生にけがはなく、被害直後に自ら「50～60代の男に顔を殴られた」と警察に通報して事件が発覚しました。男子中学生は複数の友人と施設を訪れていて、男と面識はありませんでした。また事