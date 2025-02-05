フジテレビの親会社フジ・メディア・ホールディングスの社外取締役で構成される経営刷新に向けた委員会は、「コンプライアンス確保の体制」など5つの項目を点検し、結果を報告するよう求める要望書を両社に提出しました。要望書は、フジテレビとフジ・メディア・ホールディングスの社長宛に提出されました。この中で委員会は、「コンプライアンス確保の体制」「人権尊重の考え方と社内体制」「積極的な情報開示および対外説明によ