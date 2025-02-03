夫との関係について、友人に相談することもあるでしょう。でも他人の不幸は蜜の味だからか、予想外の返答が返ってくることもあるよう。「こんなことなら相談しなきゃよかった……」と後悔するでしょう。そこで今回は「友人に離婚を相談したときのありえない反応」の中から1つ、「離婚したら旦那さんもらっていい？」と言われた話をご紹介します。「離婚したら旦那さんもらっていい？」「夫との関係に悩んでいた頃、たまたま独身の