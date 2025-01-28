スポニチスポニチアネックス

山本浩之がラジオ降板の生島ヒロシに言及「これはアカン。即アウトやな」

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • 生島ヒロシがラジオ「おはよう定食」と「おはよう一直線」を電撃降板した件
  • 山本浩之アナは28日のラジオで、「何やってんの?このオッサンは」と指摘
  • 「完全なセクハラ」と生島の言動を断罪し、「即アウトやな」と呆れていた
記事を読む

おすすめ記事

  • ごぶごぶフェス2024から（C）GOBU GOBU Festival
    浜田雅功、湘南乃風にエンディング曲オファー　「ごぶごぶフェス」出演発表　「サライみたいな」 2025年1月25日 8時16分
  • スポニチ
    三谷幸喜氏　生放送でNHKがミスで訂正・謝罪もフォロー「どっちでもいいんですよ。気にしなくていい」 2025年1月24日 12時14分
  • 永野芽郁×ムロツヨシ「自分のことを信じて頑張って！」「プレッシャーを味方にして」受験生にエール
    永野芽郁×ムロツヨシ「自分のことを信じて頑張って！」「プレッシャーを味方にして」受験生にエール 2025年1月24日 17時0分
  • スポニチ
    泥酔騒動から復帰のTBSアナ　ナイツ塙の“洗礼”に　先輩アナがフォロー「ちょっと！ここからですから！ 2025年1月25日 14時3分
  • 「好きな人が好きでいてくれたらそれでいい」山崎怜奈 切れ味鋭いトークと「男前な考え方」の裏側にある信念
    「好きな人が好きでいてくれたらそれでいい」山崎怜奈 切れ味鋭いトークと「男前な考え方」の裏側にある信念 2025年1月24日 20時30分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. ヒロミ 中居氏宅のBBQ参加認める
    2. 2. フジ会見 女性記者が「独壇場」
    3. 3. 会見を荒らすフリー記者を一喝
    4. 4. 給食残った食材でまかない→減給
    5. 5. ホラン 突然クビになった番組
    6. 6. 俺はSMAP 飲み会で中居氏豪語か
    7. 7. フジ会見でMVP 記者に称賛相次ぐ
    8. 8. 10時間半 フジ会見の要点まとめ
    9. 9. 松本 中居引退にショック隠せず?
    10. 10. フジ会見で踏み込んだ発言→訂正
    1. 11. カンニング竹山の女性疑惑を告発
    2. 12. 週刊文春 中居氏報道を一部訂正
    3. 13. 「即アウト」生島にアナが呆れ
    4. 14. 被害女性 17日フジ会見に違和感
    5. 15. フジ遠藤副会長の父親に驚きの声
    6. 16. 結婚&離婚&再婚&出産 歌手が告白
    7. 17. 「夫の様子おかしい」障害を告白
    8. 18. フジも悪いが…10時間会見で本音
    9. 19. 終了決定? フジ社長肝いり3番組
    10. 20. 生島ヒロシの悪ノリ 芸人が暴露
    1. 1. フジ会見 女性記者が「独壇場」
    2. 2. 給食残った食材でまかない→減給
    3. 3. 逮捕の薬師寺容疑者 凶器に注目
    4. 4. 女性が深夜に外で半裸 警察激怒
    5. 5. 京アニ放火殺人 被告の死刑確定
    6. 6. 結婚2年 妊活で知った妻の本性
    7. 7. フジHDの取締役 連名で緊急提言
    8. 8. 道路陥没 トラック1台が転落も
    9. 9. フジ遠藤副会長 辞意の意向表明
    10. 10. 伊東純也騒動 女性に不起訴相当
    1. 11. mmをcmと誤解 市が71万過大徴収
    2. 12. 道路陥没で転落 下水道管閉塞か
    3. 13. 小室さんの母を口説いたイケメン
    4. 14. パンティー泥棒事件で警察官苦悩
    5. 15. 東福岡サッカー部 パワハラ告発
    6. 16. 「紙の保険証」復活法案を提出
    7. 17. ウルセー! クルド人恐れ女性転居
    8. 18. 患者に「ゴミ」看護師ら5人処分
    9. 19. 踏切で17歳がはねられ死亡 愛知
    10. 20. 陥没穴に転落 会話はできる状態
    1. 1. 佳子さまのネガティブ発言に驚き
    2. 2. 妻の宗教で離婚→子から手紙で涙
    3. 3. 人生好転 120→57kgでイケメンに
    4. 4. 愛子さま お召し物に見えた成長
    5. 5. 舛添氏「私の許にも内部告発が」
    6. 6. イチャイチャ注意 20代殴り逮捕
    7. 7. お見合い用? 佳子さま写真が好評
    8. 8. がん転移の森永氏 長くもたない
    9. 9. 医師が実践する鉄壁の感染対策
    10. 10. 「大阪維新の会」内部から突き上げを喰らった 橋下市長の統一教会問題
    1. 11. 栩内被告への判決にネットの反応
    2. 12. 体調悪いマンボウ「人」見て回復
    3. 13. 夫婦生活 トイレの匂いへの本音
    4. 14. 1日で元がとれるサブスクが話題
    5. 15. いい医師と評判 逮捕に患者絶句
    6. 16. 進次郎氏を苦しめる結婚の重圧
    7. 17. 車の「検査標章」貼付位置変更に
    8. 18. 食糧危機で発動? 法律に農家疑問
    9. 19. 日本人男性 家事しない3つの理由
    10. 20. 問題は忖度 堀江氏のフジ再建案
    1. 1. 新型コロナは研究所から流出 CIA
    2. 2. 春節始まる 日本で「爆入学」へ
    3. 3. ゴミ捨て場で入手 13年後大化け
    4. 4. これは降りすぎ 韓国で積雪127cm
    5. 5. 整形ミス&転倒 韓女優が顔を負傷
    6. 6. おとなのハチミツ 仏で大量押収
    7. 7. USスチールに買収合意破棄を提案
    8. 8. アルジャイ遺跡で重要遺物出土
    9. 9. Google「アメリカ湾」に変更方針
    10. 10. 韓国人 大阪で日本人にわいせつ
    1. 11. 中国 米からの移民送還受け入れ
    2. 12. 飲食店で「さきいか」消える 韓
    3. 13. 韓国機 着陸2km手前で記録停止
    4. 14. 目のやり場に困る 韓歌手に驚愕
    5. 15. アウシュビッツに住むユダヤ人
    6. 16. 北朝鮮 堕落した少年少女の乱行
    7. 17. AI開発のDeepSeekにサイバー攻撃
    8. 18. CIA 研究所からコロナ流出説支持
    9. 19. 米少女殺害 48年後に同窓生逮捕
    10. 20. 春節 過去最多のべ90億人が移動
    1. 1. 「マツダ」エンブレム変更へ
    2. 2. 倒産もある? フジ最悪のシナリオ
    3. 3. 住宅ローン金利 この先どうなる
    4. 4. うれしくない値 セブンに不信感
    5. 5. 資産1.2億 勝ち組夫婦が嘆くワケ
    6. 6. 週6勤務の102歳 毎日必ず食す物
    7. 7. 人気キャラの無料LINEスタンプ
    8. 8. ヴィトンが仏具店に警告 結末は?
    9. 9. キリン フジ2月分のCMキャンセル
    10. 10. 快活CLUB 729万件の情報漏洩か
    1. 11. 新社長 昨日の会見は難しかった
    2. 12. お小遣いが2万円 一般的なのか
    3. 13. 吉原の花魁が「わっち」使った訳
    4. 14. 5杯のコーヒー いくらに相当する
    5. 15. 都心の安い家と賃貸 幸せなのは
    6. 16. 「相続ガチャ」に外れて悲劇
    7. 17. 5億円の借金 背負ったらどうする
    8. 18. ポテト生産大国 日本の食支える
    9. 19. キユーピー 過去最高益を達成
    10. 20. 安全なお金の保管場所 意外にも
    1. 1. MetaのThreadsに広告表示スタート、日米で
    2. 2. Amazonで「SwitchBot」がセール
    3. 3. 生成AIのなんちゃって論文が拡散
    4. 4. 巨大氷山衝突? ペンギンたち危機
    5. 5. 複数のURL読み取れる「QR」話題
    6. 6. 気になる YouTubeに4つの新機能
    7. 7. Win11バッテリー表示 正式機能に
    8. 8. 初心者でも動画生成できるのか
    9. 9. Kindleでマンガが最大70%OFFに
    10. 10. 旅行客がAirTagで自分の荷物追跡
    1. 11. ついにウコンマーンアホ氏が社長就任
    2. 12. 半導体の“アメリカファースト”がインテルと米国にもたらすもの
    3. 13. AppleがiPhoneやiPadなど向け最新プラットフォーム「iOS 18.3」と「iPadOS 18.3」を提供開始！機能強化や不具合・脆弱性の修正など
    4. 14. 低価格なソフトバンク＆ワイモバイルのストレート型Androidケータイ「Simply」にアプリ（apk）がインストールできたので紹介！パソコンでadbが使える必要はあり【レビュー】
    5. 15. Apple Pay&おサイフケータイの差
    6. 16. ECSの超小型・省電力PC「LIVA」に“Apollo Lake”搭載モデルが出た！
    7. 17. 令和6年分確定申告　対象者は「定額減税」を忘れずに　今から準備を！
    8. 18. ウォークマンとケータイ　2つの顔とカラーのWalkman Phone Xmin【ケータイラボ】
    9. 19. コロナ禍で倒産危機の企業…オンキヨー、ANA、日本郵政も？
    10. 20. Nothing Technologyが日本時間3月4日19時に新製品発表を実施！次期スマホ「Nothing Phone (3a)」か。型番は「A059」に
    1. 1. 井上尚弥「PFPから除外」の声
    2. 2. イチロー馬券すぎ WIN5が話題に
    3. 3. 元日本代表FW「無断欠勤」続ける
    4. 4. 青学大4年生 豪華な進路先決める
    5. 5. 女子テニス 選手が放尿のふり?
    6. 6. 45歳モデルの「激変」写真に驚愕
    7. 7. 子供号泣 本田圭佑の新サッカー
    8. 8. 村上の逆さLA帽 米メディア混乱
    9. 9. 大相撲 NHKが粋な計らいで反響
    10. 10. ロバーツ監督 ド軍と再契約か
    1. 11. イチロー氏巡る騒動 米記者告白
    2. 12. 中日 宇佐見 天国から地獄連発
    3. 13. 幻のメッツ・イチロー 元GM嘆く
    4. 14. 伊藤洋輝 デビューへ一歩前進か
    5. 15. アル・ヒラル 契約解除を発表
    6. 16. 城田優のハグショットにときめき
    7. 17. つば九郎 昨夜のフジ会見イジる
    8. 18. 巨人・坂本勇人の男気エピソード
    9. 19. ド軍で解禁か 朗希170キロ封印説
    10. 20. 古橋は都落ち? 背景に地域の呪い
    1. 1. ヒロミ 中居氏宅のBBQ参加認める
    2. 2. ホラン 突然クビになった番組
    3. 3. 俺はSMAP 飲み会で中居氏豪語か
    4. 4. 10時間半 フジ会見の要点まとめ
    5. 5. フジ会見でMVP 記者に称賛相次ぐ
    6. 6. フジ会見で踏み込んだ発言→訂正
    7. 7. 松本 中居引退にショック隠せず?
    8. 8. カンニング竹山の女性疑惑を告発
    9. 9. 週刊文春 中居氏報道を一部訂正
    10. 10. 結婚&離婚&再婚&出産 歌手が告白
    1. 11. 「即アウト」生島にアナが呆れ
    2. 12. 被害女性 17日フジ会見に違和感
    3. 13. フジ遠藤副会長の父親に驚きの声
    4. 14. 文春の報道訂正「やばくない?」
    5. 15. フジも悪いが…10時間会見で本音
    6. 16. 終了決定? フジ社長肝いり3番組
    7. 17. 生島ヒロシの悪ノリ 芸人が暴露
    8. 18. 生島ヒロシ わいせつ画像送信か
    9. 19. ヒロミ「怖さを感じた1週間」
    10. 20. 「姑息」古市憲寿氏が文春を批判
    1. 1. ユカイ 妻娘と別居報道の真相
    2. 2. 娘に発達障害 指摘されパニック
    3. 3. 朝日放送 取締役の辞任を発表
    4. 4. 3人と関係 ヒカルの一夫多妻発言
    5. 5. 中腰で用を足す祖母 下半身安定
    6. 6. マッチングアプリで帰宅を決意
    7. 7. 高収入な夫 ヤバい&ありえぬ本性
    8. 8. お風呂キャンセル 理由がリアル
    9. 9. 問題行為…新幹線で客に悲劇続く
    10. 10. 最期のノート 結婚40年目の真実
    1. 11. 夕飯に文句 16歳娘を許せない
    2. 12. 彼のスマホに妙な通知 予感的中
    3. 13. 妻子捨てるも「ダメだ…」即後悔
    4. 14. 小松菜は最強食材 買うべき理由
    5. 15. 2025年で40歳 驚きの女性芸能人
    6. 16. 初めて聞いた同居人の存在に衝撃
    7. 17. 許せない…義母から最大級の侮辱
    8. 18. 「毛穴の角質も取れて優秀♡」使用感も洗い上がりも大満足な【クレンジング】ベスト3
    9. 19. ニット帽被るとダサくなるワケ
    10. 20. 1人でトイレに行けない 夫が絶叫

    ざっくり3行要約をライブドアブログに埋め込む

    キャンセル
    ライブドアブログ埋め込みコードを取得
    x