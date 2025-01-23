スターバックスコーヒージャパンが導入したバイオプラ製のストロー＝23日午前、沖縄県北谷町スターバックスコーヒージャパン（東京）は23日、植物油を主な原料とするバイオプラスチック製の新たなストローを沖縄県の全32店舗で導入した。従来の紙製に比べ、二酸化炭素（CO2）排出量を削減でき、耐水性も高いのが特長。同社の冷たい飲料の販売率が全国平均より約15ポイント高く、ストローの消費が多い沖縄で先行導入し、3月上旬か