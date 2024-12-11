韓国の尹錫悦大統領が一時宣言した“非常戒厳”をめぐり、最大野党は近く尹大統領の弾劾訴追案を再び提出する方針です。ソウルから中継です。与党からは今度は賛成を投じると公言する議員もいて、事態は混沌としています。野党は近く提出する弾劾訴追案について、14日の午後5時から採決することを目指しています。前回、7日の採決では与党議員のほとんどが棄権し、票数が定数に達しなかったため、廃案となっていました。野党はこれ