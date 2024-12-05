今年の大賞に輝いた研究員アンジェラ・アルビさんの写真。モルディブでサメ４匹に対峙する魚の群れを捉えた。この写真は行動をテーマに据えた個別部門でも受賞した/Angela Albi/Royal Society Publishing Photography Competition 2024ロンドン（ＣＮＮ）英王立協会が主催する今年の写真コンテストで、モルディブ沖の浅瀬で魚の群れを襲うサメを撮影したドローン（無人機）写真が大賞に輝いた。捕食者と獲物の力関係がむき出しの形