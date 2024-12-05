TBSの小倉弘子アナウンサー（50）が年内に同局を退社することが5日、分かった。安住紳一郎アナ（51）と同じ1997年に入社。「サンデージャポン」の初代進行、「ひるおび」の初代アシスタントなど、現在も続く人気番組のスタートの大役を任されていた。現在はTBSラジオ「ジェーン・スー生活は踊る」（月〜木前11・00）などに出演している。プライベートでは2005年に浦和などで活躍した元Jリーガーの水内猛氏（52）と結婚し、