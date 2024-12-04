実業家・堀江貴文氏（52）が4日までに更新されたYouTubeチャンネル「政治研究家たかしのディスレシピ」にゲスト出演し、寿司職人の修行について語る場面があった。かつて炎上した「寿司職人の修行を10年やるのなんかバカだ」という発言の話題に。堀江氏は「炎上したんですけど、あの言葉を聞いて動いた人たちっていっぱいいて。あのあたりから寿司アカデミー大人気なんですよね。3カ月で職人になってるヤツがどんどん出てき