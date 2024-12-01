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橋下徹氏が斎藤知事の疑いに見解「選挙運動員買収は数万円でも立件」

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • 兵庫県知事選で再選を果たした斎藤元彦知事が公選法違反の疑いがある
  • 橋下徹氏は1日までにSNSを更新し、70万円を支払っただけだと説明
  • 「これは事前収賄ではなく選挙運動員買収の話」と自身の見解をつづった
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