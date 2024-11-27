丸亀製麺」は、12月3日（火）から、「丸亀うどーなつ」の新味として「チョコ味」と「コンポタ味」を全国の店舗で発売します。今回クランクイン！トレンドは試食会に参加し、一足先に新作の味わいを堪能。新製法を採用した「チョコ味」は、どこを食べてもチョコづくしで超濃厚な仕上がりでした。【写真】チョコ味チップがたっぷり！「丸亀うどーなつ チョコ味」の断面■もっちり食感がクセになる「丸亀うどーなつ」は、「丸