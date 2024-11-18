韓国の首都ソウルの地下鉄を運営するソウル交通公社が中国人を侮辱する表現を使って議論となり、謝罪した。【注目】 “盗撮天国”と化したソウル地下鉄11月18日、ソウル市によると、ソウル交通公社の乗務本部乗務支援課は、10月26日に寄せられた「古宮と地下鉄での過剰な中国語案内放送に関する是正要求」に対して回答を発表した。その要求に対してソウル交通公社は、「地下鉄3号線の景福宮（キョンボックン）駅の中国語案内