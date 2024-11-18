斎藤元彦前知事（47）の失職に伴う兵庫県知事選が17日、投開票され、無所属で出馬した斎藤氏が前尼崎市長の稲村和美氏（52）、前参院議員の清水貴之氏（50）ら6人を破って再選を確実にした。 【写真】再選に男泣きした斎藤元彦氏 神戸市内の商店街にある選挙事務所前に集まった支持者から、割れんばかりの「斎藤」コールに迎えられた斎藤氏は「選挙戦を通じて、本当に多くの県民の皆さんとお話をさせていただいた。強