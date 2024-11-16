中国の水族館でシャチのショーの様子を撮影した動画が拡散され、多くの人が心を痛める結果となった。動画には、怪我をしたシャチがトレーナーの指示に従い、最後まで芸を続ける姿が映っていた。英ニュースメディア『The Sun』などが報じた。中国、上海市にある水族館「上海海昌海洋公園」で、現地時間10日にシャチのショーの様子が撮影され、その動画が物議を醸した。動画には、ショーの最中に怪我をしたシャチの姿が映されており