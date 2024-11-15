2019年に働き方改革関連法が施行され、今年（2024年）で５年。柱である残業時間の削減は進んでいるのだろうか。そんなななか、就職・転職のためのジョブマーケット・プラットフォーム「OpenWork」を運営するオープンワーク（東京都渋谷区）が2024年10月30日に発表した「10年間で最も残業時間を減らした企業ランキング」によると、意外な企業が上位にランクインした。激務のイメージが強いコンサル会社と、日本放送協会（NHK）であ