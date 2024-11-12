《事実無根なので闘いまーす。》【もっと読む】松本人志「文春裁判」電撃取り下げも待つのはイバラの道…“白旗復帰”画策にも視聴者・スポンサー・制作側から総スカン今年1月8日、「週刊文春」に過去の飲み会での性的強要を報じられたダウンタウン松本人志（61）が、自身のXでこう投稿したことで始まった“松本人志VS文春”の裁判。松本側は発行元の文藝春秋らに5億5000万円の損害賠償と記事の訂正を求める訴訟を起こしていたが