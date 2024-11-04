【モデルプレス＝2024/11/04】株式会社LAPONEエンタテインメントが3日、公式サイトを更新。SNS上で指摘されている6人組グローバルボーイズグループ・DXTEEN（ディエックスティーン）のメンバー・平本健の不適切行為について説明した。【写真】DXTEENの作詞作曲を手掛けた人気アーティスト◆LAPONE、DXTEEN平本健の不適切行為について説明同社は、SNS上で指摘されている平本の件について「弊社としましては、事実関係を確認した上、