日本シリーズMVPに輝いた桑原のインタビューが放送途中で終了となった(C)TsutomuBEPPU/CoCoKARAnext日本シリーズ第6戦はDeNAが本拠地でソフトバンクを11‐2で破り、4勝2敗でレギュラーシーズン3位からの下克上を果たして日本一を達成した。今回のシリーズで打率.444、1本塁打、9打点の成績を挙げ、第6戦も3安打3打点と活躍した桑原将志がMVPを獲得している。【動画】DeNAのガッツマン！桑原将志が勝ち越しホームラン試合後の