元AKB48でタレント・小嶋陽菜（36）が28日の写真集発売イベント後に東京都渋谷区の路上で外国籍の40代とみられる男に抱きつかれ転倒する被害にあったことを受け、29日に所属事務所が声明を発表した。公式サイトでは「昨日10月28日(月)に行った小嶋陽菜の写真集発売イベント終了後、会場を出て警備員とスタッフと移動中、物陰より飛び出してきた男性と接触し、転倒した件につきまして皆様にご心配とご迷惑をおかけしております