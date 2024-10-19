明石家さんまが弱気発言も…翌日に木村拓哉のライブへサプライズ登場かFRIDAYデジタル

明石家さんまが弱気発言も…翌日に木村拓哉のライブへサプライズ登場か

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 明石家さんまのラジオでの「弱気な発言」についてFRIDAYが伝えた
  • 後輩の騒動を巡り「吉本を背負うのやめます」と述べ、SNSでは労う声も
  • だが翌日には木村拓哉のライブにサプライズ登場し、会場を沸かせていたそう
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