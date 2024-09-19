孤独で心優しい青年が「悪のカリスマ」へと変わっていく物語を描き、社会現象を巻き起こした衝撃作『ジョーカー』（2019年）。主演したアメリカの実力派俳優ホアキン・フェニックス（49）は、主人公アーサー・フレック役を演じるために壮絶なダイエットに励み、23.5キロほど痩せたという。間もなく封切られる続編『ジョーカー：フォリ・ア・ドゥ』に向けた役作りは「さらに困難だった」と明かしたホアキンは、「もう役のために減