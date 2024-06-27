6月23日放送のテレビ番組『坂上&指原のつぶれない店』（TBS系）で、大手うどんチェーン「丸亀製麺」を特集した。丸亀製麺に関する知られざる情報が明らかとなり、注目を集めている。 【画像】うんど屋がだす本気のドーナツ!?坂上忍も絶賛した丸亀製麵の新商品“うどーなつ” 業界ぶっちぎりNo.1の丸亀製麵の秘密 丸亀製麺は現在、店舗数・売上ともに業界ぶっちぎりのナンバーワン。