北朝鮮では最近、大規模なイベントが開催されると、人々が捨てたタバコの吸い殻を拾い、そのフィルターを集めて衣料品メーカーに売る“アルバイト”が流行っているという。タバコのフィルターは綿状の繊維に再生され、衣料品の材料として利用できる。食糧不足に喘ぐ北朝鮮では、貧しい庶民がわずかなお金でも手に入れて、食糧の足しにしようとしているという。米政府系報道機関「ラヂオ・フリー・アジア（RFA）」が報じた。