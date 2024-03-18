広島県福山市で有害物質・六価クロムの水槽に転落した猫は、1週間たっても見つからず警戒が続いています。ネコが逃げた工場の近くにある小学校では、ボランティアが見守るなかでの登校が続いています。■地元住民「不安な気持ちで皆さんもいらっしゃるし、早く見つかって皆さんが安心して暮らせるようになってほしい。」猫は3月10日の夜、福山市の「野村鍍金」の工場で有害物質・六価クロムの水槽に落ち、工場の外に逃げたとみられ