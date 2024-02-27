菓子専門店「シャトレーゼ」は3月4日、全国の店舗で「春の桜デコレーション」をはじめとした、春向けのケーキや焼き菓子を発売する。【関連記事】シャトレーゼ“ホワイトデーケーキ2024”ラズベリー×チョコクリーム「ホワイトベリーデコレーション」「3種のショコラモンブラン」発売、焼き菓子のアソートも〈「春の桜デコレーション」「おめでたいフルーツタルトデコレーション」/シャトレーゼ(価格はすべて税込)〉ホールケーキ