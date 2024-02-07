長野県諏訪市のレンタカー店の高級車が返却されず大分県で破損して見つかった事件で、長野県警は7日、車を借りた男（20）を横領の疑いで再逮捕した。捜査関係者への取材で分かった。飲酒運転の疑いで逮捕されていた。