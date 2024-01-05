ミニマル思考が流行している近年、少ないアイテムでお部屋をホテルライクに整えるインテリアが話題を集めています。選び抜いたお気に入りのインテリアと暮らす生活は、きっと毎日を心地良いものとしてくれるはず◎ そこで、本記事ではミニマル思考でもぜひ選んでいただきたい、あるだけでホテルライクを叶えてくれ得る、【3COINS（スリーコインズ）】の新作インテリアをご紹介します。 「ウッドライト／ぬくもりのある暮ら