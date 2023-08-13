人気ゲーム『ポケットモンスター』のポケモンバトル世界大会「ポケモンワールドチャンピオンシップス 2023」（ポケモンWCS2023）3日目（最終日）が13日、パシフィコ横浜で行われ、すべての部門の対決が終了した。閉会式ではポケモンに関する新情報が発表され、来年のポケモン世界大会は、ハワイのホノルルで開催されることが決定した。【画像】公開された最強パーティ！優勝者が使用したポケモンたちポケモン世界大会は過去に