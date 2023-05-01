２９日に行われた総合格闘技「ＲＩＺＩＮＬＡＮＤＭＡＲＫ５ｉｎＹＯＹＯＧＩ」で一本負けし、病院に直行していたＲＥＮＡ（ＳＨＯＯＴＢＯＸＩＮＧ／シーザージム）が１日、自身のツイッターを更新。病院での精密検査の結果「右膝外側側副靱帯の部分断裂、右足の親指、人さし指、中指の基節骨骨折でした」と、報告した。ＲＥＮＡは同大会で昨年７月のＲＩＺＩＮの女子スーパーアトム級ワールドグランプリ１回戦で眼窩底