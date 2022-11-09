21年11月、W杯南米予選でプレーするエクアドルのバイロン・カスティージョ（左）＝サンティアゴ（ロイター＝共同）【ロンドン共同】スポーツ仲裁裁判所（CAS）は8日、サッカーのワールドカップ（W杯）南米予選でエクアドルが出場資格のない選手を起用した疑惑を巡り、不正があったと主張するチリ、ペルー両連盟の訴えを一部支持し、エクアドル連盟の偽造文書の使用を認定したと発表した。ただし当該選手が国籍を有するため出場資