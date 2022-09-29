路線バスに大型EV ©THINK b/stock.adobe.com 2014年4月、鹿児島県薩摩川内市が全国に先駆けて路線バスへ導入した大型EVバスがわずか5年で運行を終了しました。 一般的な路線バスの寿命は10～20年ほどと言われており、比べると5年はかなりの短命です。 非常用電源や地域イベントの展示品として保管されていたこの大型EVバスは故障が多発したことや、引退後も活用される機会がほとんどなく、その生涯
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