女優の広瀬すず（25歳）が、5月11日に放送されたラジオ番組「広瀬すずの『よはくじかん』」（TOKYO FM）に出演。ダイアン・津田篤宏（47歳）が見せてくれた芝居について「震えるほど下手だったんですよ。芝居が」と思ったと語った。番組のゲストにダイアンの2人が出演。ダイアンはユースケが「500％」ネタを作っており、津田はユースケのネタ通りに進めているという話が出ると、広瀬が「ある意味俳優さんですね。だからドラマとか