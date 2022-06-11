ドイツ駐留の米軍要員からサル痘の感染が確認された/Cynthia S. Goldsmith, Russell Regner/CDC/AP（ＣＮＮ）米欧州軍の報道官はＣＮＮに寄せた声明で、ドイツ南部シュツットガルトを拠点にする現役の米軍要員がサル痘に感染したことを明らかにした。米軍でサル痘感染が確認されるのは初めて。報道官によると、この要員は最近の検査でサル痘の陽性反応を示した。この人物はシュツットガルトにある軍の診療所で診察と治療を受け、現
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