歌手の松田聖子が４月９、１０日に東京・グランドプリンスホテル新高輪、５月５〜７日に大阪・ホテルニューオータニ大阪でプレミアムディナーショーを行うと、８日までに同ホテルの公式ホームページで発表された。ホテルニューオータニ大阪の開催は２年半ぶり。通算２８回目となる。松田は、昨年１２月に娘の女優で歌手・神田沙也加さん（享年３５）が急逝。同１９日のグランドプリンスホテル新高輪と、同２３日からのホテル