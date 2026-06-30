特集／大阪・関西万博2025 ー 社会インフラと未来都市のビジョンー6月30日に発行

公益財団法人 国際交通安全学会

公益財団法人 国際交通安全学会（所在地：東京都中央区八重洲二丁目1番1号 YANMAR TOKYO 6階）は、学会誌「IATSS Review」を2026年6月30日に発行しました。年3回発行しているこの学会誌、今年度の第1号は、2025年に開催され、大きな注目を集めた大阪・関西万博を特集しています。万博の構想段階から社会実装まで深く関与した有識者、当事者が、それぞれの視点から、都市計画、経済波及効果、地域活性化、防災計画、交通社会の現状と未来について執筆しています。



J-Stageはこちらから↓

https://www.iatss.or.jp/publication/iatss-review/

https://www.jstage.jst.go.jp/browse/iatssreview/51/1/_contents/-char/ja

■目次

・中井 宏： 論壇「交通安全と言わない交通安全教育」へ

・浜岡 秀勝 ：特集にあたって

・井上 学：大阪・関西万博の全体像

・塩瀬 隆之：つながりから生まれる希望

・大阪府・大阪市万博推進局 整備調整部：万博 TDMの取り組みについて

・大阪市計画調整局、大阪府・大阪市万博推進局：

2025年大阪・関西万博における大阪市での自動運転バスの実証実験について

・多々納裕一：2025年大阪・関西万博における防災計画とその運用：課題と教訓

・稲田義久：経済波及効果と地域活性化：大阪・関西万博の経験から

・橋爪紳也：ポスト大阪・関西万博の都市構想とレガシー

ーベイエリア軸と東西軸の再活性化に向けてー

・秋元美咲、依田光正：歩道の歩行者系舗装材に対するT字型つえ使用者の主観評価

■国際交通安全学会とは

Honda創業者の本田宗一郎と藤澤武夫が、一企業ではなく社会全体で、深く、広く、交通問題に取り組み解決することを目指し、社長と副社長を退任後の1974年に当学会を設立。

日本発の交通分野の学際研究機関として、交通や安全工学をはじめ、心理学や教育学、通信工学、経済学、文化人類学などの研究者、ジャーナリストなど多岐にわたる会員により活動を開始。

自由闊達な議論のもと、社会における自動車の在り方、交通社会の現状と将来の在り方をテーマに調査研究を開始、現在も活動を展開しています。