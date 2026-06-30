株式会社小野写真館、累計19.5万ダウンロードのフォトブックアプリ「BABY365」を大型アップデート

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株式会社小野写真館


株式会社小野写真館（本社：茨城県ひたちなか市、代表取締役：小野哲人）は、赤ちゃんの毎日を写真とともに記録・製本できるフォトブックアプリ「BABY365」に、新たに「BABY365ポイント」機能を追加いたしました。





BABY365は、2026年6月28日時点で累計195,644ダウンロード、累計投稿記録12,021,609日分、累計フォトブック製本冊数18,787冊を達成しています。



今回のアップデートでは、小野写真館グループ公式アプリ「OPS connect」の共通ポイントサービス「OPS POINT」で貯めたポイントを「BABY365ポイント」へ交換できる機能を追加。交換したポイントは、BABY365内のフォトブックや対象商品の購入時に利用できます。



また、「OPS connect」は累計10,000インストールを突破しており、グループサービスで得られたポイントを、お子さまの成長記録として未来へ残す新たな価値を提供します。






創業50周年。リアルとデジタルで、家族の思い出を未来へ。

株式会社小野写真館は、創業以来50年間、七五三、成人式、卒業式、ブライダル、家族写真など、ご家族の人生の節目を写真として残してきました。





一方で、ご家族にとって本当にかけがえのない思い出は、特別な一日だけではありません。



初めて笑った日。


初めて歩いた日。


家族で過ごした何気ない休日。


そうした毎日の積み重ねこそが、未来に残したい「家族の歴史」です。


BABY365は、その想いから誕生しました。


今回のポイント機能追加は、「写真館で残す記念日」と「家庭で残す毎日」をつなぎ、家族の思い出をより豊かにする取り組みです。



多くのご家族に支持されるBABY365

2026年6月28日時点


- 累計ダウンロード数：195,644件
- 累計投稿記録：12,021,609日分
- 累計フォトブック製本冊数：18,787冊
- 平均投稿日数：61.5日／ダウンロード
- リピーター率：23.1％
- 製本実績
1冊　10,181人
2冊　1,965人
3冊　546人
4冊　247人
5冊以上　306人（最大15冊）



この実績は、BABY365が一度利用して終わるサービスではなく、お子さまの成長を長期間にわたり記録し続けるサービスとして、多くのご家族に支持されていることを示しています。



OPS POINTが、家族の思い出づくりにも使えるように




2026年5月にスタートしたグループ共通ポイントサービス「OPS POINT」は、「OPS connect」を通じて利用できるポイントサービスです。



今回の機能追加により、OPS POINTをBABY365ポイントへ交換できるようになりました。


交換したBABY365ポイントは、フォトブックや対象商品の購入時に利用できます。


※BABY365ポイントからOPS POINTへの交換には対応しておりません。


写真館での思い出づくりが、毎日の成長記録へ。


グループサービスが、お客様のライフイベント全体をつなぎます。



代表取締役 小野哲人 コメント

「私たちは創業以来50年間、写真を通して家族の幸せを未来へつないできました。


今年5月には、グループ共通ポイントサービス『OPS POINT』を開始し、お客様とのつながりをさらに深める取り組みを進めています。


そして今回、そのポイントをBABY365でもご利用いただけるようになりました。


日々の成長記録も、人生の節目も、どちらも家族にとって大切な宝物です。


これからも私たちは、写真館という枠を超え、リアルとデジタルを融合させながら、ご家族の幸せを未来へつなぐ企業であり続けます。」


今後の展望

創業50周年を迎えた株式会社小野写真館は、今後もOPS POINTの活用領域を拡大するとともに、フォトスタジオ、衣装レンタル、フォトブック、アプリなど、グループ各サービスの連携を強化してまいります。


リアルとデジタルの融合により、お客様一人ひとりのライフイベントに寄り添い、「家族の幸せを未来へつなぐ」新たな価値を提供してまいります。






株式会社小野写真館
株式会社小野写真館

＜会社名＞　株式会社 小野写真館
＜所在地＞　茨城県ひたちなか市東大島2-2-16
＜事業内容＞　和装レンタル事業・フォトスタジオ事業・アプリ事業・EC事業・ブライダル事業・宿泊事業
＜連絡先＞　株式会社 小野写真館 管理本部（担当：堀越）
(HP) https://ono-group.jp/ (TEL) 029-274-1791/070-3170-0919