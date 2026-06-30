株式会社小野写真館、累計19.5万ダウンロードのフォトブックアプリ「BABY365」を大型アップデート

株式会社小野写真館

株式会社小野写真館（本社：茨城県ひたちなか市、代表取締役：小野哲人）は、赤ちゃんの毎日を写真とともに記録・製本できるフォトブックアプリ「BABY365」に、新たに「BABY365ポイント」機能を追加いたしました。

BABY365は、2026年6月28日時点で累計195,644ダウンロード、累計投稿記録12,021,609日分、累計フォトブック製本冊数18,787冊を達成しています。

今回のアップデートでは、小野写真館グループ公式アプリ「OPS connect」の共通ポイントサービス「OPS POINT」で貯めたポイントを「BABY365ポイント」へ交換できる機能を追加。交換したポイントは、BABY365内のフォトブックや対象商品の購入時に利用できます。

また、「OPS connect」は累計10,000インストールを突破しており、グループサービスで得られたポイントを、お子さまの成長記録として未来へ残す新たな価値を提供します。

創業50周年。リアルとデジタルで、家族の思い出を未来へ。

株式会社小野写真館は、創業以来50年間、七五三、成人式、卒業式、ブライダル、家族写真など、ご家族の人生の節目を写真として残してきました。

一方で、ご家族にとって本当にかけがえのない思い出は、特別な一日だけではありません。

初めて笑った日。

初めて歩いた日。

家族で過ごした何気ない休日。

そうした毎日の積み重ねこそが、未来に残したい「家族の歴史」です。

BABY365は、その想いから誕生しました。

今回のポイント機能追加は、「写真館で残す記念日」と「家庭で残す毎日」をつなぎ、家族の思い出をより豊かにする取り組みです。

多くのご家族に支持されるBABY365

2026年6月28日時点

- 累計ダウンロード数：195,644件- 累計投稿記録：12,021,609日分- 累計フォトブック製本冊数：18,787冊- 平均投稿日数：61.5日／ダウンロード- リピーター率：23.1％- 製本実績1冊 10,181人2冊 1,965人3冊 546人4冊 247人5冊以上 306人（最大15冊）

この実績は、BABY365が一度利用して終わるサービスではなく、お子さまの成長を長期間にわたり記録し続けるサービスとして、多くのご家族に支持されていることを示しています。

OPS POINTが、家族の思い出づくりにも使えるように

2026年5月にスタートしたグループ共通ポイントサービス「OPS POINT」は、「OPS connect」を通じて利用できるポイントサービスです。

今回の機能追加により、OPS POINTをBABY365ポイントへ交換できるようになりました。

交換したBABY365ポイントは、フォトブックや対象商品の購入時に利用できます。

※BABY365ポイントからOPS POINTへの交換には対応しておりません。

写真館での思い出づくりが、毎日の成長記録へ。

グループサービスが、お客様のライフイベント全体をつなぎます。

代表取締役 小野哲人 コメント

「私たちは創業以来50年間、写真を通して家族の幸せを未来へつないできました。

今年5月には、グループ共通ポイントサービス『OPS POINT』を開始し、お客様とのつながりをさらに深める取り組みを進めています。

そして今回、そのポイントをBABY365でもご利用いただけるようになりました。

日々の成長記録も、人生の節目も、どちらも家族にとって大切な宝物です。

これからも私たちは、写真館という枠を超え、リアルとデジタルを融合させながら、ご家族の幸せを未来へつなぐ企業であり続けます。」

今後の展望

創業50周年を迎えた株式会社小野写真館は、今後もOPS POINTの活用領域を拡大するとともに、フォトスタジオ、衣装レンタル、フォトブック、アプリなど、グループ各サービスの連携を強化してまいります。

リアルとデジタルの融合により、お客様一人ひとりのライフイベントに寄り添い、「家族の幸せを未来へつなぐ」新たな価値を提供してまいります。

株式会社小野写真館

＜会社名＞ 株式会社 小野写真館

＜所在地＞ 茨城県ひたちなか市東大島2-2-16

＜事業内容＞ 和装レンタル事業・フォトスタジオ事業・アプリ事業・EC事業・ブライダル事業・宿泊事業

＜連絡先＞ 株式会社 小野写真館 管理本部（担当：堀越）

(HP) https://ono-group.jp/ (TEL) 029-274-1791/070-3170-0919