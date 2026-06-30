SNSで話題のホシフリラムネが夏限定デザインで新登場　カンロ「ホシフリラムネBOXセット 星彩の宵空」を発売

カンロ株式会社

カンロ飴やピュレグミなどでおなじみのカンロ株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長 村田 哲也、以下 カンロ）は、満天の星空を手元に閉じ込めたような幻想的な体験ができるラムネ「ホシフリラムネ」から、打ち上げ花火が上がった星空を表現した期間限定商品「ホシフリラムネBOXセット星彩の宵空」と「ホシフリラムネ３袋セット星彩の宵空」を、「Kanro POCKeT（カンロポケット）」オンラインショップにて2026年6月30日（火）10時より販売します。

《心癒される幻想的な体験に浸れる「ホシフリラムネ」に、花火をテーマにした夏限定デザインが新登場》

カンロは2022年より、既成の商品概念にとらわれず、様々な味わいや食感・多彩な色や形・食べている時間の楽しさといったキャンディの魅力を存分に表現し、「おいしい、ワクワク体験」を提供する「アメージングカンロ」シリーズを展開しています。アメージングカンロシリーズ第一弾として発売した「ホシフリラムネ」は、星空がお菓子になって降ってきたような、輝く星と夜空をイメージしたラムネです。幻想的な見た目のかわいらしさや、「星空を集める」という世界観が支持され、SNS を中心にご好評をいただいている人気商品です。

これまでも季節限定の商品を発売し、ご好評いただいてきましたが、今回はシリーズで初めて花火をモチーフにした夏限定仕様の「ホシフリラムネBOXセット 星彩の宵空」と「ホシフリラムネ3袋セット 星彩の宵空」の2商品を発売します。 「ホシフリラムネBOXセット星彩の宵空」は、夏の星空に花火の余韻が溶け込んだような世界観を表現するため、オレンジ色から濃紺にグラデーション塗装されたこの商品限定デザインの瓶とラムネ1袋、ラムネチャーム&タグ1個がセットになっています。ラムネは、通常版と共通の「静かな夜空のミッドナイトソーダ味」、「輝く星のヒーリングソーダ味」の2種に加え、華やかに夜空を彩る花火を表現したピンク色のラムネ「宵空を彩る華やかソーダ味」と緑色のラムネ「夜空にほどける涼やかソーダ味」の全4種のアソートです。「ホシフリラムネ3袋セット 星彩の宵空」は、デザインの異なる袋が3種セットになっています。また、今回の限定商品では箱を開ける前から華やかな花火の世界観を楽しんでいただけるように、外箱の設計も一新。外箱から夏の夜空を彩る花火を楽しめる仕掛けになっています。

ちょっと疲れたときや気分が落ち込んだ時の心を癒すご褒美や大切な人へのギフトに、色とりどりの花火の光と夜空に残る余韻を感じられる、この季節でしか楽しめない体験が詰め込まれた商品をお楽しみください。

■商品概要

商品名 ：ホシフリラムネ BOXセット 星彩の宵空

発売日 ：2026年6月30日（火）10時

参考価格 ：2,780円（税込）※消費税10％

セット内容：ホシフリラムネ 星彩の宵空（90g/袋）1袋

ホシフリラムネ瓶 星彩の宵空 1個

ホシフリラムネチャーム&タグ 1個

販売形式 ：カンロオンラインショップ「Kanro POCKeT」にて販売

特徴 ：花火が上がった星空を表現した幻想的なラムネの期間限定セット















商品名 ：ホシフリラムネ3袋セット 星彩の宵空

発売日 ：2026年6月30日（火）10時

参考価格 ：2,500円（税込）※消費税10％

セット内容：ホシフリラムネ 星彩の宵空（90g/袋）3袋

販売形式 ：カンロオンラインショップ「Kanro POCKeT」にて販売

特徴 ：花火が上がった星空を表現した幻想的なラムネの期間限定セット

※本製品には「ホシフリラムネ瓶」は付属しておりません。

■アメージングカンロとは

カンロは2022年より、既成の商品概念にとらわれず、様々な味わいや食感・多彩な色や形・食べている時間の楽しさといったキャンディの魅力を存分に表現し、「おいしい、ワクワク体験」を提供する「アメージングカンロ」シリーズを展開しています。満天の星空を手元に閉じ込めたような体験を楽しむ幻想的なラムネ「ホシフリラムネ」、癒しを詰めた、小さな海をコンセプトに非日常体験を楽しめるグミ「シークラゲグミ」、ショコラの雪に隠れた、もっちりマシュマロをコンセプトにした雪の世界観を詰め込んだ「スノーマロウ（snow mallow）」といった世界観に没入できる商品を展開しています。

■カンロ展開ブランド

■カンロ会社概要

社名 ： カンロ株式会社

代表 ： 代表取締役社長 村田 哲也

所在地 ： 東京都新宿区西新宿3丁目20番2号

東京オペラシティビル37階

創業 ： 1912年(大正元年)11月10日

事業内容： 菓子、食品の製造および販売

上場市場： 東証スタンダード市場（証券コード2216）

URL ： コーポレートサイト https://www.kanro.co.jp/

KanroPOCKeT https://kanro.jp/

当社は1912年の創業以来、社名になっている「カンロ飴」を始め、菓子食品業界で初ののど飴となる「健康のど飴」、ミルクフレーバーキャンディ市場売上No.1ブランド※「金のミルク」、大人向けグミの先駆けである「ピュレグミ」など、生活者の皆さまから愛される商品を創り続け、成長してまいりました。直営店「ヒトツブカンロ」では、「ヒトからヒトへ つながる ヒトツブ」をコンセプトにキャンディの魅力を発信しております。

2025年2月、「中期経営計画2030」を策定し、新たに「Kanro Vision 2.0」を定めました。「Kanro Vision 2.0」は、企業パーパス「Sweeten the Future 心がひとつぶ、大きくなる。」の下、ビジョン「Sweetな瞬間を創り続けることで人々と社会に笑顔を。」と4つのバリュー「Sweet な瞬間を創造する」「事業基盤を変革する」「未来へ紡ぐ」「創発的な組織の更なる進化」からなり、今後の当社の進む方向性を示したものです。

国内グミ事業を中心に更なる成長を実現するとともに、持続的成長のための事業領域拡大・ビジネスモデル拡張を進め、事業を通じて社会課題の解決に寄与しながら、企業価値を向上させることで、人と社会の持続的な未来に貢献してまいります。

※株式会社インテージSRI＋ ミルクフレーバーキャンディ市場2024年4月～2025年3月累計販売金額ブランドランキング

■パーパス 「Sweeten the Future ～心がひとつぶ、大きくなる。～」

カンロは、2022年、企業パーパス「Sweeten the Future ～心がひとつぶ、大きくなる。～」を定めました。変化が激しく、先行きが不透明・不確実な時代の中、カンロがこれまで歩んできた道程を確認の上、自分たちの未来への想いを言語化したものです。糖から未来をつくり、糖の力を引き出す事に挑み続けてきたカンロが企業活動の中で培った技術をさらに進化させることで、 「心がひとつぶ、大きくなる。」瞬間を積み重ねて人と社会の持続可能な未来に貢献してまいります。