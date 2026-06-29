『MAD5』#9はギャル3人組“ケムリ三銃士”のセンター争奪戦を敢行！特別審査員に元AKB48・峯岸みなみを迎え、MAD5流の審査でセンターの素質を見極める！そして番組の最後に重大発表も…！？

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新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、野性爆弾・くっきー！、ハリウッドザコシショウ、しずる・池田一真、真空ジェシカ・川北茂澄、令和ロマン・松井ケムリの5名によるレギュラー番組『MAD5（マッドファイブ）』の#9を、2026年6月29日（月）夜11時より放送いたします。

『MAD5』は、唯一無二の発想と強烈な個性で“枠に収まらない5人”が、それぞれの感性と爆発力を武器に、さまざまなテーマへ切り込んでいくバラエティ番組です。本番組は、くっきー！とハリウッドザコシショウが2024年10月に開設し、約1年で登録者40万人を突破したYouTubeチャンネル『シュシュっとごくろうさん』にて発表された新プロジェクト。2026年1月より放送された全5回の特別番組が反響を呼び、視聴者の声に応える形で全20回のレギュラー放送へとパワーアップして帰ってきました。

6月29日（月）放送の#9では、過去の放送（#1、#5）でも強烈なインパクトを残したギャル3人組“ケムリ三銃士”をMAD5プロデュースのアイドルとして売り出すべく、「ケムリ三銃士 センター争奪戦」を開催します。特別審査員として、元AKB48メンバーの峯岸みなみが緊急参戦し、MAD芸人たちとともに彼女たちの素質を見極めます。

本格的な審査に入る前に行われたプロフィール紹介では、鼻のフルカスタム整形や、顎を4箇所切る大手術といった美容整形の話題から、学生時代のヤンチャすぎる過去まで、アイドルのオーディションとは思えない衝撃的なエピソードが次々と飛び出し、スタジオは騒然。審査員の峯岸も思わず「センターにはなれない」と苦笑いする波乱の幕開けとなります。

そして迎えたMAD5流の審査では、池田考案のセリフのない芝居や、ハリウッドザコシショウ考案の開脚ジャンプ、川北考案の強制指示出しカンペなど、独特すぎるお題が次々と課されます。そんな難解な審査にも、想像の遥か斜め上をいくまさかのポテンシャルを堂々と見せつけ、自由すぎるギャルたちの行動にMAD芸人たちも大爆笑！さらに、峯岸がアイドルの貫禄を見せつけるキレキレのパフォーマンスを披露する一幕も。

果たして、熾烈なアピール合戦を勝ち抜き、センターの座を射止めるのは一体誰なのか！？そして、番組の最後にくっきー！の口からまさかの“重大発表”も…！？『MAD5』シーズン1の#9は、2026年6月29日（月）夜11時より放送です。ぜひ、ご覧ください。

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■ABEMA『MAD5』シーズン1概要

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番組URL：https://abema.tv/video/title/90-2048

毎週月曜日 夜11時から放送（全20回）

出演：くっきー！（野性爆弾）、ハリウッドザコシショウ、池田一真（しずる）、川北茂澄（真空ジェシカ）、松井ケムリ（令和ロマン）

峯岸みなみ

田中流瑠、和田愛莉紗、鳥島妃菜

＜#9＞

放送日：2026年6月29日（月）夜11時～

放送チャンネル：ABEMA SPECIAL2チャンネル

放送URL：https://abema.tv/channels/special-plus/slots/DGzv93TRiSYL6j

※画像をご使用の際は【（C）AbemaTV,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

■YouTubeチャンネル『シュシュっとごくろうさん』について

2024年10月、「テレビ局の方々！このチャンネル買い取ってくれません？」というコンセプトのもと開設。開設から約1年で登録者40万人を突破し、急速にファンを増やしています。

毎週月曜日21時に配信され、出演するハリウッドザコシショウとくっきー！の独創的な企画と、毎回招かれるゲストとの予測不能なやり取りが話題に。ゲストの普段見せない一面を引き出す“振り回し力”も魅力のひとつです。

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

◆「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/