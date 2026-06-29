Toi Toi Toi、ノンストップで全21曲を完走！新曲「さまびばとい！」のライブ初披露も　YouTubeチャンネル「トイちゃん」で「わらしべ長者企画」に挑戦！

アソビシステム株式会社

発起人・朝倉未来のもと、新しい未来のテレビ「ABEMA」とアソビシステムが手掛けたガールズグループオーディション番組『Dark Idol』より誕生したアイドルグループToi Toi Toiが、主催ライブ『～NON STOP～』を2026年6月28日（日）に渋谷にて開催しました。

オープニングではデビュー曲「涙のストーリーテラー」からスタートし、配信されたばかりの新曲「えくぼにトイッ！」、さらに最新曲となる夏にぴったりのタオルソング「さまびばとい！」まで、全21曲をノンストップで披露。タイトルどおりの"NON STOP"なステージで、満員の観客を熱狂の渦に包みました。

また、Toi Toi Toi公式YouTubeチャンネル「トイちゃん」では、メンバーが企画・発案したオリジナルコンテンツを公開中です。最新動画では、さくらもも、萩田こころ、山田せいあ、橋本萌花の4人が「わらしべ長者企画」に挑戦。自身のサイン入りCD1枚を元手に、ABEMAチーム、格闘家でありToi Toi Toiの古参ファンでもある西谷大成選手、アソビシステム社長、そしてプロデューサーの朝倉未来さんへと交換を重ねながら、より価値のあるものを目指します。

オープニングでは、橋本が「最高級品って何だと思う？」と3人に問いかけると、さくらはすかさず「土地」と回答し、笑いが起こる一幕も。一行がまず西谷選手のもとへ向かおうとすると、打ち合わせのためにたまたま居合わせたABEMAチームに遭遇し、まずは番組の人気グッズとの交換に挑戦します。その後、西谷選手のもとを訪れると、「どうしよう、めっちゃ悩む」と悩みながらも、「俺がわらしべの単価を上げるから、それ以上のものを出せない人は選ばないでほしい」と宣言し、一気に高級品をプレゼント。さらにアソビシステム社長を経て、最後はプロデューサー・朝倉未来さんのもとへ向かいます。

果たして、メンバーが思わず絶叫した"まさかの交換品"とは――。ライブでは見られないメンバーの素顔やリアクションも満載の内容となっています。サイン入りCD1枚は最後に何へと変わったのか。ぜひ動画でその結末をご覧ください。

【Toi Toi Toi公式YouTubeチャンネル】わらしべ長者企画に朝倉Pを巻き込んでみた

URL ：https://youtu.be/FbVm0YOJqdo?si=xf954nH-_Q5g_C9Z

なお、「ABEMA」では会場チケット完売のデビュー1周年記念ライブ『Toi Toi Toi 1st ANNIVERSARY LIVE ～Re:solution～』を無料配信中。こちらも併せてお楽しみください

＜SET LIST＞

01 涙のストーリーテラー

02 Toi Toi Toi

03 きみさがし

04 えくぼにトイッ！

05 さまびばとい！

06 HAPPY CLIMAX

07 ねぇ、だって。

08 君を好きになってから

09 大好きがいいんだ

10 Toi et Moi -涙の痕が熱い理由-

11 咲いてなくたって

12 Fortune World

13 モノクロノスタシス

14 涙のストーリーテラー

15 咲いてなくたって

16 さまびばとい！

＜デビュー1周年ライブ配信情報＞

『Toi Toi Toi 1st ANNIVERSARY LIVE ～Re:solution～』

配信URL：https://abema.tv/channels/special-plus/slots/D3xw8NDYeDXxzB

＜Toi Toi Toi Profile＞

発起人・朝倉未来のもと、新しい未来のテレビ「ABEMA」とアソビシステムが手掛けたガールズグループオーディション番組「Dark Idol」より誕生したアイドルグループ。2025年4月4日、「ッスッゴイライブ」にてステージデビューを果たし、同年4月30日にはアソビシステムのアイドルプロジェクト「PEAK SPOT」に2ndグループとして加入。2026年1月5日より、新メンバーとして萩田こころ、山田せいあを迎え、8人体制の新体制で活動を開始。

グループ名のToi Toi Toiは「大丈夫、上手くいくよ」という相手の幸せを願うドイツのおまじないから命名。「Be Alright」をコンセプトに活動をしていく。

Official website：https://toitoitoi.asobisystem.com/

X：https://x.com/toitoitoi_staff

Instagram：https://www.instagram.com/toitoitoi__official/

YouTube：https://www.youtube.com/@toitoitoi__official

TikTok：https://www.tiktok.com/@toitoitoi__official