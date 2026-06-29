洗濯機に入れるだけでホコリ・毛玉・ペットの毛を絡め取る。洗浄効率も高める「洗濯ボール」がCAMPFIREで先行販売開始

株式会社フルークフォレスト洗濯機に入れるだけ！

株式会社FlukeForest（埼玉県さいたま市）は、洗濯機に入れるだけでホコリや毛玉、ペットの毛髪などの付着を軽減し、洗浄効率の向上もサポートする「洗濯ボール」の先行販売を、クラウドファンディングサイトCAMPFIREにて開始しました。

洗濯効率UP

毎日の洗濯で、「衣類に毛玉が残る」「ペットの毛が取り切れない」「洗濯物にホコリが付着する」といった悩みを感じる方は少なくありません。本製品は、洗濯物と一緒に洗濯機へ入れるだけで、洗濯中の水流を効率的に利用しながら衣類同士の動きをサポートし、毛玉やペットの毛、髪の毛などを絡め取る洗濯サポートアイテムです。

さらに、洗濯物がより効率よく動くことで洗浄効率の向上が期待でき、洗剤の使用量を抑えることにもつながります。特別な設置や電源は不要で、普段の洗濯に入れるだけという手軽さも特長です。

開発背景

洗剤の節約にも

共働き世帯やペットと暮らす家庭では、洗濯後も衣類に毛やホコリが残り、コロコロクリーナーなどで仕上げを行うケースが少なくありません。

また、衣類同士が絡まりやすいことで汚れ落ちにもムラが生じることがあります。

そこで、「洗濯するだけで仕上がりのストレスを減らしたい」という想いから、本製品を開発しました。毎日の洗濯に取り入れるだけで、洗濯後のひと手間を減らし、より快適な洗濯体験を提供します。

製品の特長

このような方におすすめ

- 洗濯機に入れるだけで使用可能- ホコリ・毛玉・ペットの毛・毛髪などを絡め取り、衣類への付着を軽減- 洗濯物の動きをサポートし、洗浄効率の向上に貢献- 洗剤使用量の節約にも役立つ- 繰り返し使用でき、経済的で環境にも配慮- ペットを飼っている方- 黒い衣類に毛やホコリが付きやすい方- 洗濯後の毛玉や毛の除去が面倒な方- 洗濯効率を高めたい方- 日々の家事を少しでもラクにしたい方

プロジェクト概要

プロジェクト名

毛玉や毛の付着も防ぐ魔法のボール

実施期間

CAMPFIREプロジェクトページをご確認ください。

プロジェクトページ

https://camp-fire.jp/projects/953392/view

会社概要

会社名：株式会社FlukeForest

URL：https://flukeforest.jp/

お問い合わせ：support@flukeforest.jp