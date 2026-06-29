株式会社PLANT(本社：福井県坂井市 代表取締役社長：三ッ田 泰二)は、SUPER CENTER PLANT店内の直営オリジナルハンバーガーショップJJ BURGER (ジェイ・ジェイ・バーガー)において、2026年7月1日(水)より期間限定で「ローストポーク(冷製)バーガー」「ガーリックトマトのローストポーク(冷製)バーガー」の販売を開始いたします。





7・8月期間限定！贅沢冷製ローストポーク





『7月・8月の期間限定メニュー』

豚ヒレ肉のローストポークをふんだんに使用した『ローストポーク(冷製)バーガー』は、シルキーな口どけの厚切り豚ヒレ肉を贅沢に使用。軽やかな食感と旨味、そしてイタリア産黒トリュフの香りが楽しめる特別な一品です。

それに加えて、やわらかい厚切り豚ヒレ肉にフレッシュトマトの爽やかな酸味×黒トリュフ香るガーリックチップのザクザク食感で、食欲を刺激する「ガーリックトマトのローストポーク(冷製)バーガー」の2種類をご用意いたしました。





【商品概要】

■期間：2026年7月1日(水)～8月31日(月)

■商品：ローストポーク(冷製)バーガー 890円(税込)

ガーリックトマトのローストポーク(冷製)バーガー 990円(税込)

※品切れの場合はご容赦ください





JJ BURGERでは、毎回異なるテーマをもとに企画された期間限定メニューをご用意しております。

グランドメニューにはない特別なバーガーとなっておりますので、普段からご利用いただいている方も、まだ食べたことがない方もぜひこの機会にご賞味ください。









『えび増量フェア！』

■期間：2026年7月4日(土)～7月12日(日)

■内容：対象商品において、価格据え置きでえびを増量して提供いたします。

■商品：海老フライバーガー(海老フライ1尾増量) 690円(税込)

冷製海老たまバーガー(サラダ海老4尾増量) 590円(税込)

冷製海老アボカドバーガー(サラダ海老4尾増量) 590円(税込)





えび増量フェア





【JJ BURGER店舗情報】

営業時間：10:00～19:00［年中無休］

※モバイルオーダーでのご注文は18:30まで(最終受取18:45)

取扱店舗：大玉店／黒部店／津幡店／川北店／坂井店／清水店／瑞穂店／

高島店／木津川店／出雲店









＜会社概要＞

社名 ： 株式会社PLANT

本社 ： 〒919-0521 福井県坂井市坂井町下新庄15号8番地の1

代表者 ： 代表取締役社長 三ッ田 泰二

設立 ： 昭和57年(1982年)1月

資本金 ： 1,425百万円

上場市場： 東京証券取引所スタンダード市場(証券コード：7646)

事業内容： 衣食住のあらゆる部門にわたり網羅的に生活必需品を取扱う

スーパーセンターを中心に地域密着型の営業展開を行っています

(店舗展開エリア)福島県、新潟県、富山県、石川県、福井県、

岐阜県、三重県、滋賀県、京都府、兵庫県、岡山県、鳥取県、島根県

URL ： https://www.plant-co.jp/