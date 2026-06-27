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「新日本プロレス＆STARDOM Road to『G1 CLIMAX』＆『5★STAR GP』」を開催します
プロレス好きのためのグッズ販売に豪華ゲスト来場！
京王百貨店 新宿店では、7月2日(木)〜14日(火)の期間、B1階 on the Cornerにて、「新日本プロレス＆STARDOM Road to『G1 CLIMAX』&『5★STAR GP』」を展開します。Tシャツ、タオル、キーホルダーなどプロレスファンのための推し活グッズの販売のほか、日替わりでゲスト登場や抽選会を実施します。
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新日本プロレスグッズ
本イベントから発売開始となる先行販売商品全27種を含む、約200種のグッズを取りそろえました。
STARDOMグッズ
本イベントから発売開始となる先行販売商品全20種を含む、約170種のグッズを取りそろえました。
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総勢15名のスター選手によるサイン会を開催します。イベント期間中、会場内の商品を税込5,000円以上購入した方に先着で「サイン会参加チケット」を配布いたします。
※7月4日(土)〈蝶野正洋＆天山広吉〉への参加は、対象商品(ポロシャツ)ご購入のお客様に限ります。
※各回先着100名様です。
※「サイン会参加チケット」は、7月2日(木)より配布し、なくなり次第終了となります。
※選手との握手や2ショット写真撮影はできません。
※サインは会場で用意された専用の色紙やテザインシートにお書きします。
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一般のお客様のお問い合わせ先： 0570-022-810（ナビダイヤル）
※本リリースに掲載の価格表示はすべて税込です。画像はすべてイメージです。
場所：京王百貨店 新宿店B1階 on the Corner
会期：7月2日(木)〜14日(火)
会期：7月2日(木)〜14日(火)
京王百貨店 新宿店では、7月2日(木)〜14日(火)の期間、B1階 on the Cornerにて、「新日本プロレス＆STARDOM Road to『G1 CLIMAX』&『5★STAR GP』」を展開します。Tシャツ、タオル、キーホルダーなどプロレスファンのための推し活グッズの販売のほか、日替わりでゲスト登場や抽選会を実施します。
新日本プロレスグッズ
本イベントから発売開始となる先行販売商品全27種を含む、約200種のグッズを取りそろえました。
●「応援用フェイスタオル」（900×300mm）
全7種 各3,000円
全7種 各3,000円
●「チケット風アクリルキーホルダー」(150×60mm) 全7種
各1,430円
各1,430円
●「巾着」(190×75mm) 全8種
各1,210円
各1,210円
●「G1 CLIMAXTシャツ」 (M〜XXL)
4,000円
4,000円
STARDOMグッズ
本イベントから発売開始となる先行販売商品全20種を含む、約170種のグッズを取りそろえました。
●「シルエットイラストTシャツ」
（M〜XL） 5,000円
（M〜XL） 5,000円
●「シルエットイラストマグカップ」
2,000円
2,000円
●「シルエットイラストトートバッグ」
3,000円
3,000円
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総勢15名のスター選手によるサイン会を開催します。イベント期間中、会場内の商品を税込5,000円以上購入した方に先着で「サイン会参加チケット」を配布いたします。
※7月4日(土)〈蝶野正洋＆天山広吉〉への参加は、対象商品(ポロシャツ)ご購入のお客様に限ります。
※各回先着100名様です。
※「サイン会参加チケット」は、7月2日(木)より配布し、なくなり次第終了となります。
※選手との握手や2ショット写真撮影はできません。
※サインは会場で用意された専用の色紙やテザインシートにお書きします。
https://digitalpr.jp/table_img/2943/137941/137941_web_3.png
一般のお客様のお問い合わせ先： 0570-022-810（ナビダイヤル）
※本リリースに掲載の価格表示はすべて税込です。画像はすべてイメージです。