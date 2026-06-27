「新日本プロレス＆STARDOM Road to『G1 CLIMAX』＆『5★STAR GP』」を開催します

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プロレス好きのためのグッズ販売に豪華ゲスト来場！







場所：京王百貨店 新宿店B1階 on the Corner

会期：7月2日(木)〜14日(火)


京王百貨店 新宿店では、7月2日(木)〜14日(火)の期間、B1階 on the Cornerにて、「新日本プロレス＆STARDOM Road to『G1 CLIMAX』&『5★STAR GP』」を展開します。Tシャツ、タオル、キーホルダーなどプロレスファンのための推し活グッズの販売のほか、日替わりでゲスト登場や抽選会を実施します。

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新日本プロレスグッズ

本イベントから発売開始となる先行販売商品全27種を含む、約200種のグッズを取りそろえました。







●「応援用フェイスタオル」（900×300mm）

全7種　各3,000円








●「チケット風アクリルキーホルダー」(150×60mm)　全7種

各1,430円








●「巾着」(190×75mm)　全8種

各1,210円








●「G1 CLIMAXTシャツ」　(M〜XXL)

4,000円


STARDOMグッズ

本イベントから発売開始となる先行販売商品全20種を含む、約170種のグッズを取りそろえました。







●「シルエットイラストTシャツ」

（M〜XL）　5,000円








●「シルエットイラストマグカップ」

2,000円










●「シルエットイラストトートバッグ」

3,000円




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総勢15名のスター選手によるサイン会を開催します。イベント期間中、会場内の商品を税込5,000円以上購入した方に先着で「サイン会参加チケット」を配布いたします。

※7月4日(土)〈蝶野正洋＆天山広吉〉への参加は、対象商品(ポロシャツ)ご購入のお客様に限ります。

※各回先着100名様です。

※「サイン会参加チケット」は、7月2日(木)より配布し、なくなり次第終了となります。

※選手との握手や2ショット写真撮影はできません。

※サインは会場で用意された専用の色紙やテザインシートにお書きします。

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一般のお客様のお問い合わせ先： 0570-022-810（ナビダイヤル）

※本リリースに掲載の価格表示はすべて税込です。画像はすべてイメージです。