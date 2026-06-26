新しい一日へ、光と静寂を届けるヒーリング作品。CROIX HEALING『Ephemeral Light』6月26日配信開始

株式会社クロア

光と静寂が重なる瞬間。

心は自然と深呼吸をはじめる。

ウェルビーイング・テクノロジー事業を行う株式会社クロア（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：戸部田 馬準）が運営する癒やしのレーベル「CROIX HEALING」から、CROIX HEALINGの最新アルバム『 Ephemeral Light 』が、2026年6月26日よりApple Music、Amazon Music、Spotifyほか各配信サイトで開始されました。

CROIX HEALING / Ephemeral Light

このアルバムは、雨上がりの朝の光が部屋に差し込み、心を整える瞬間を音楽で切り取った作品です。静けさと共に訪れる記憶のフラッシュバックを、大切にしたいと思います。

曲ごとに異なる風景を感じながら、ゆったりとした時間を意識して聴いてください。

ゆっくりと呼吸を整え、心に静かな余白をつくる時間へ。

光が残す穏やかな余韻のように、音はやさしく日常へ溶け込んでいきます。

新しい朝を、自分らしく迎えるための一枚です。

作品詳細

▶https://www.croixhealing.com/release/croix-healing/chdd-2056

タイトル：Ephemeral Light

アーティスト：CROIX HEALING

配信日：2026年6月26日(金)

レーベル：CROIX HEALING

YouTubeで簡単試聴▶https://lnk.to/nLxO5eDH45

配信サービス一覧▶https://lnk.to/9nsHVS9f21

収録曲

01 Morning Veil

02 Drifting Shadows

03 Whispers of Fog

04 Ethereal Dive

05 Fragments of Silence

06 Hidden Embers

07 Lingering Echoes

08 Fleeting Moments

09 Soft Hues

10 Celestial Drift

本作品はApple Music、Amazon Musicにてドルビーアトモスでお楽しみいただけます。

【ドルビーアトモス】による、究極の音楽体験を。

今作は世界中の一流アーティストも利用している、新しい次元の創造性を解き放ち、より明瞭で、より広々とした、より深みのあるサウンドを実現する【ドルビーアトモス】対応作品としてリリース。

※ドルビーアトモスは、Apple Music、Amazon Musicにてお楽しみいただけます。

Dolby Atmos(R)（ドルビーアトモス）とは映画・音楽・ゲームなどの分野で広く採用されている立体音響技術です。さまざまな音が頭上を含むあらゆる方向から聞こえることにより、驚くほど鮮明かつ豊かな臨場感あふれるオーディオ体験ができます。

【ドルビーラボラトリーズ】

HP: https://www.dolby.com/ja

関連作品

CROIX HEALING / Dreamscapes of a Quiet Night

静謐な夜の夢の中、心は旅に出ます。

本作は、幻想的な響きが織りなす音の風景とともに、

忘れられた思い出や fleeting moments をつなぎ合わせる体験へと誘います。

心の静けさと繊細な感情を掬い上げる優雅なメロディがあなたを包み込み、

深いリラックスの境地へと導きます。

幻想的な空間に漂う音の余韻が、日常の喧騒を静かに遠ざけ、

心と身体をやさしく解きほぐしていきます。

深い安らぎへと導くナイトヒーリング作品です。

作品詳細

▶https://www.croixhealing.com/release/croix-healing/chdd-2055

タイトル：Dreamscapes of a Quiet Night

アーティスト：CROIX HEALING

配信日：2026年6月19日(金)

レーベル：CROIX HEALING

YouTubeで簡単試聴▶https://lnk.to/SJOdM2BS45

配信サービス一覧▶https://lnk.to/2EYI3VTR21

＜CROIX HEALING＞プロフィール

CROIX HEALING

ヒーリングアーティスト

毎日のサウンド・トリートメントをテーマに耳から取り入れる健康法「SOUND TREATMENT」による音楽を追究活動する音楽ユニット。

様々な演奏家とのコラボレーションの他、音楽の持つ生理的、心理的、社会的働きを用いて、心身障害の回復、ストレスの解消、免疫力アップなど、現代社会における様々な課題へ音楽からのアプローチを深め広げていく事を目標に、医師や医療機関、専門家らとも活動中。

眠れる音楽、リラクゼーション音楽、メディテーション(瞑想)音楽、癒やしの自然音、ヨガミュージック、禅音楽、などの他、モーツァルトやバッハなどを筆頭に癒やしの周波数を放つクラシック音楽も多く制作しています。

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▶https://www.croixhealing.com/

株式会社クロアについて

2009年6月29日に設立されたマインドフルネス・コンテンツを中心に開発する創業16年のウェルビーイング・テクノロジーカンパニー。医学博士、医療機関と連携した機能性の高いヘルステックサービスを展開。既に国内デジタル配信において、マインドフルネス分野ではトップクラスのシェアを占める。国内最大級の動画配信各社にて高画質マインドフルネス動画を展開中。世界マーケットに向けた東洋発信のマインドフルネス・ブランドを確立中。

会社概要

社名 ： 株式会社クロア

所在地 ： 東京都目黒区下目黒3-7-2-7F

設立 ： 2009年6月29日

代表者 ： 代表取締役社長 戸部田 馬準

外部リンク： https://croix.asia/

RELAX WORLD(R) BRAND

RELAX WORLDは、「音」「映像」「香り」の融合によって、

都市生活者のための“デジタル沐浴”を届けるヒーリングブランドです。

癒やしの映像と音楽がもたらす、新しいウェルビーイング体験（高精細映像コンテンツ）

RELAX WORLD(R) Wellbeing Brand by CROIX

YouTube Ch.▶youtube.com/@RELAX_WORLD(https://youtube.com/@RELAX_WORLD)

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私たちクロアはウェルビーイング・テクノロジーカンパニーとして、各分野のスペシャリストとの連携、企業様との監修コラボ音楽、音源・映像制作をはじめ癒やしのグッズ制作から販売などを行っております。