日本認定健康食品協会、健康食品市場で広がる情報確認ニーズを整理
一般社団法人日本認定健康食品協会は、健康食品をめぐる情報確認の重要性について、消費者と事業者の双方に向けた基本的な視点を整理しました。
近年、健康食品市場では、NMN、魚油、コエンザイムQ10など、さまざまな素材を用いた商品情報が流通しています。商品を選ぶ際には、成分名だけで判断するのではなく、販売主体、表示内容、製造に関する情報、検査資料の有無などを総合的に確認することが大切です。
健康食品は医薬品ではなく、疾病の診断、治療または予防を目的とするものではありません。そのため、過度な表現や断定的な説明ではなく、摂取目安、原材料、注意表示、問い合わせ先などの基本情報を確認できる環境づくりが求められます。
当協会では、特定の企業や商品を推奨するのではなく、健康食品分野における情報公開と確認手順の整備を重視しています。今後も、消費者が表示情報を読み解きやすく、事業者が適切な情報提供を行いやすい環境づくりに向けて、普及啓発を進めてまいります。
【団体概要】
団体名：一般社団法人日本認定健康食品協会
主な活動：健康食品に関する情報確認、表示理解、品質管理に関する普及啓発
配信元企業：一般社団法人日本認定健康食品協会
近年、健康食品市場では、NMN、魚油、コエンザイムQ10など、さまざまな素材を用いた商品情報が流通しています。商品を選ぶ際には、成分名だけで判断するのではなく、販売主体、表示内容、製造に関する情報、検査資料の有無などを総合的に確認することが大切です。
健康食品は医薬品ではなく、疾病の診断、治療または予防を目的とするものではありません。そのため、過度な表現や断定的な説明ではなく、摂取目安、原材料、注意表示、問い合わせ先などの基本情報を確認できる環境づくりが求められます。
当協会では、特定の企業や商品を推奨するのではなく、健康食品分野における情報公開と確認手順の整備を重視しています。今後も、消費者が表示情報を読み解きやすく、事業者が適切な情報提供を行いやすい環境づくりに向けて、普及啓発を進めてまいります。
【団体概要】
団体名：一般社団法人日本認定健康食品協会
主な活動：健康食品に関する情報確認、表示理解、品質管理に関する普及啓発
配信元企業：一般社団法人日本認定健康食品協会
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